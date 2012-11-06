Міліція готує проти мітингувальників біля ЦВК справу за «пошкодження фонтана»
Проти мітингувальників під ЦВК намагаються порушити кримінальну справу.
Проти мітингувальників під Центральною виборчою комісією намагаються порушити кримінальну справу за начебто «пошкодження водовідбірної апаратури фонтану», заявляє заступник керівника Центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Сергій Пашинський.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщини”, за його словами, близько десяти міліціонерів на чолі з підполковником міліції відкрили люк і намагаються звинуватити опозиціонерів, що це вони вночі пошкодили кран біля фонтану.
«Це відбувається за аналогією зі справою з Податковим майданом, коли мітингувальників звинуватили у начебто пошкодженні тротуарної плитки», - сказав С.Пашинський.
«Ми звертаємось до Януковича і Захарченка: не ганьбіть себе! Не ганьбіть своїх співробітників. Припиніть соромитися перед усією країною і викликати ще більшу ненависть у людей», - наголосив С.Пашинський.