Міліція склала протоколи на організаторів мітингу під ЦВК

Про це УНІАН повідомили в київському главку міліції, зауваживши, що адміністративні протоколи на організаторів акції складено також за спробу встановити намети на площі імені Лесі Українки перед ЦВК.

У міліції вкотре нагадали, що 27 жовтня Окружний адміністративний суд Києва заборонив до 12 листопада проводити будь-які масові заходи.

Також в міліції зауважили, що правоохоронці не вчиняли й не вчинятимуть будь-яких дій проти мітингувальників, якщо з їхнього боку не буде провокаційних дій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 листопада, опозиція розпочала біля ЦВК акцію протесту проти фальсифікацій на виборах. Наразі там перебувають близько 3 тис. учасників.

Разом з тим лідери опозиції побоюються розгону мітингу під будівлею ЦВК.