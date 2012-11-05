Міліція склала протоколи на організаторів мітингу під ЦВК

21:51, 05 листопада 2012
Політика
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Міліція склала адміністративні протоколи на організаторів мітингу біля ЦВК за порушення правил проведення масових заходів.

Організаторів акції під ЦВК

Про це УНІАН повідомили в київському главку міліції, зауваживши, що адміністративні протоколи на організаторів акції складено також за спробу встановити намети на площі імені Лесі Українки перед ЦВК.

У міліції вкотре нагадали, що 27 жовтня Окружний адміністративний суд Києва заборонив до 12 листопада проводити будь-які масові заходи.

Також в міліції зауважили, що правоохоронці не вчиняли й не вчинятимуть будь-яких дій проти мітингувальників, якщо з їхнього боку не буде провокаційних дій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 листопада, опозиція розпочала біля ЦВК акцію протесту проти фальсифікацій на виборах. Наразі там перебувають близько 3 тис. учасників.

Разом з тим лідери опозиції побоюються розгону мітингу під будівлею ЦВК.

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