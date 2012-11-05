Міліція склала протоколи на організаторів мітингу під ЦВК
Міліція склала адміністративні протоколи на організаторів мітингу біля ЦВК за порушення правил проведення масових заходів.
Про це УНІАН повідомили в київському главку міліції, зауваживши, що адміністративні протоколи на організаторів акції складено також за спробу встановити намети на площі імені Лесі Українки перед ЦВК.
У міліції вкотре нагадали, що 27 жовтня Окружний адміністративний суд Києва заборонив до 12 листопада проводити будь-які масові заходи.
Також в міліції зауважили, що правоохоронці не вчиняли й не вчинятимуть будь-яких дій проти мітингувальників, якщо з їхнього боку не буде провокаційних дій.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 листопада, опозиція розпочала біля ЦВК акцію протесту проти фальсифікацій на виборах. Наразі там перебувають близько 3 тис. учасників.
Разом з тим лідери опозиції побоюються розгону мітингу під будівлею ЦВК.