Євросоюз дуже стурбований відсутністю результатів виборів в Україні

Європейський Союз дуже стурбований відсутністю результатів парламентських виборів в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майя Кощанчич.

"В принципі, я можу сказати, що ми дуже стурбовані, що вже понад тиждень після виборів усе ще неможливо оголосити остаточні результати", - сказала вона.

Речник Верховного представника зазначила, що Євросоюз взяв до уваги рішення Центральної виборчої комісії України про неможливість встановлення результатів у ряді одномандатних округів, і закликав уряд та опозицію "звернутися до цього питання".

"Ми також взяли до уваги повідомлення з обвинуваченнями у виборчих маніпуляціях у цих округах. Що має бути чітко: не може бути ніякого заспокоєння щодо виборчих недоліків. І ми закликаємо усі українські інституції відстежити всі виборчі скарги", - сказала М.Кощанчич.

За її словами, Євросоюз продовжує уважно стежити за ситуацією і діятиме відповідно до подальшого розвитку подій.

Як сказала речник Верховного представника, ЄС також усе ще сподівається, що питання майбутнього у відносинах з Україною буде обговорено на засіданні Ради закордонних справ ЄС 19 листопада.