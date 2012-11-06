«Батьківщина» відмовилась визнавати результати виборів

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві ОО «Батьківщина».

Зокрема, зазначається, що 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія прийняла рішення про те, що вона не може встановити результати виборів по 5-ти проблемних округах: № 94, 132, 194, 197, 223. ЦВК також звернулася до Верховної Ради із пропозицією провести перевибори на цих мажоритарних округах.

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На переконання авторів заяви, «таке рішення було прийнято всупереч волевиявленню громадян України, які чітко визначилися із своїми політичним вподобаннями та зі значною перевагою проголосували за кандидатів в народні депутати від опозиції. Про це однозначно свідчать протоколи із мокрими печатками по кожному із округів, паралельний та громадський підрахунок голосів».

Однак, зазначають у «Батьківщині», «влада не змирилася із таким вибором громадян та перемогою опозиції. Режим Януковича застосував тотальні, цинічні та неприховані масові фальсифікації. Зокрема, було зафіксовано псування бюлетенів, підробку протоколів, силове захоплення окружних виборчих комісій, застосування загонів спецпризначення проти мирних громадян, погрози фізичної розправи над членами дільничних та окружних виборчих комісій, підтасовки при введені даних про підсумки голосування на сервер ЦВК та інші брудні технології фальшування результатів виборів. Це призвело до конфронтації та протистояння не лише опозиції, але й громадян України із антинародним режимом, які не змирилися із тим, що влада нахабно вкрала у них право голосу та вийшли на акції протесту».

«Ми усвідомлюємо, що прийнявши згадане рішення, ЦВК виконала вказівку влади для того, щоб не допустити перемоги опозиційних кандидатів та легалізувати масштабне спотворення волевиявлення громадян», - зазначають автори заяви.

Об’єднана опозиція «Батьківщина» «не визнає таке антинародне та незаконне рішення ЦВК, прийняте на догоду владі. Ми невідкладно оскаржимо його в суді і не визнаємо результати виборів до тих пір, поки всі опозиційні кандидати, в яких намагаються вкрасти перемогу, не отримають свої депутатські мандати».

Об’єднана опозиція вимагає від ЦВК «взяти відповідальність за встановлення підсумків голосування на себе. У неї є всі повноваження та законні підстави для того, щоб самостійно встановити за протоколами з мокрими печатками результати голосування у кожному з цих мажоритарних округів та оголосити перемогу опозиційних кандидатів».