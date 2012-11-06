Попов розповів, як влада Києва реагуватиме на мирні зібрання громадян

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов запевняє, що столична влада діятиме відповідно до законодавства у ситуації з мирними зібраннями у центрі міста, зокрема, біля Центральної виборчої комісії, що організовуються зараз з вимогою встановлення чесних результатів парламентських виборів.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Є певні принципи, які завжди справедливі: це діяти згідно із законом. Якщо так дієш, будь-який докір, що щось ти не так зробив чи не зробив, він не є аргументом, бо є закон, який діє. І ми працюємо на цій основі. І таке відношення в мене до ситуації з мітингами біля ЦВК. Ми будемо працювати згідно з діючим законом. Що саме це буде – ситуація покаже», - сказав О.Попов.

За його словами, вчора ввечері управління благоустрою столиці брало участь у демонтажі наметів біля ЦВК, зважаючи на рішення судових органів.

«Коли є рішення суду, то разом із правоохоронними органами у тому числі і служби комунальні, безумовно, зобов’язані забезпечити виконання цього рішення. Тому було таке»,- визнав голова КМДА.

Водночас О.Попов висловив обурення з приводу того, що опозиціонери готові витрачати великі гроші на виборчі компанії та на акції біля ЦВК, але залишили поза увагою вшанування ветеранів та державні події, що цими днями відбуваються.

«Сьогодні День визволення Києва – 69-та річниця. Тиждень тому - 68 років визволення України. Крім провладної партії та КПУ жодна політична сила не відзначила ці події, не була на жодному пам’ятнику, не поклала квіти. Вони витратили такі великі кошти на свою передвиборну агітацію, сьогодні використовують свій потенціал, залучаючи людей до різних акцій, а відсвяткувати таку подію – часу і бажання не вистачило. Щось у нас у суспільстві не те, щось змінилось не в тому напрямку…», - вважає голова КМДА.