Близько 200 осіб продовжують пікетувати ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, цей невеликий майданчик оточили групи підрозділу «Беркут» по 5-6 осіб.

Як і напередодні, у гучномовець оголошується про незаконність проведення акції та можливість застосування сили у випадку, якщо громадяни чинитимуть опір працівникам міліції.

Учасники акції тримають прапори партій УДАР, «Свобода» та «Батьківщина». На майданчику також встановлено звукопідсилюючу апаратуру, проте поки що мітинг не розпочався.

У внутрішньому дворі будівлі, в якій розміщується ЦВК, стоять 14 автобусів з написами «Державна охорона України» та «Міністерство внутрішніх справ».

Через півгодини ЦВК планує поновити прийом паперових протоколів окружних виборчих комісій про результати виборів, проте електронною системою «Вибори», як і напередодні, опрацьовано 99,95% електронних протоколів.

У приміщенні ЦВК знаходиться народний депутат України Ксенія Ляпіна та колишній міністр транспорту Микола Рудьковський.

Як повідомляв УНІАН, учора, 5 листопада, опозиція розпочала біля ЦВК акцію протесту проти фальсифікацій на виборах. Напередодні там перебувало близько 3 тис. учасників.