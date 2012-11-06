Близько 200 осіб продовжують пікетувати ЦВК
Перед будівлею Центральної виборчої комісії, біля пам’ятника Лесі Українці, перебувають близько 200 громадян, які протестують проти фальсифікацій на виборах народних депутатів 28 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, цей невеликий майданчик оточили групи підрозділу «Беркут» по 5-6 осіб.
Як і напередодні, у гучномовець оголошується про незаконність проведення акції та можливість застосування сили у випадку, якщо громадяни чинитимуть опір працівникам міліції.
Учасники акції тримають прапори партій УДАР, «Свобода» та «Батьківщина». На майданчику також встановлено звукопідсилюючу апаратуру, проте поки що мітинг не розпочався.
У внутрішньому дворі будівлі, в якій розміщується ЦВК, стоять 14 автобусів з написами «Державна охорона України» та «Міністерство внутрішніх справ».
Через півгодини ЦВК планує поновити прийом паперових протоколів окружних виборчих комісій про результати виборів, проте електронною системою «Вибори», як і напередодні, опрацьовано 99,95% електронних протоколів.
У приміщенні ЦВК знаходиться народний депутат України Ксенія Ляпіна та колишній міністр транспорту Микола Рудьковський.
Як повідомляв УНІАН, учора, 5 листопада, опозиція розпочала біля ЦВК акцію протесту проти фальсифікацій на виборах. Напередодні там перебувало близько 3 тис. учасників.