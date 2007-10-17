Кабмін перекаже зарплату за місяць на рахунок потерпілих від вибуху газу

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував членам Кабінету міністрів переказати на рахунок для надання допомоги потерпілим внаслідок вибуху газу в Дніпропетровську зарплату за місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні на засіданні уряду.

«Я хотів би внести пропозицію, і ми її вже обговорювали у вузькому колі, переказати одномісячну зарплату на рахунок з надання допомоги потерпілим», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр також висловив співчуття рідним і близьким загиблих. «Ця трагедія забрала життя 17 чоловік, зокрема 5 дітей. 16 чоловік госпіталізовано і, за заявами рідних, ще 10, зокрема двоє дітей, розшукуються. Без даху над головою залишилося понад 150 сімей», - додав він.

В.ЯНУКОВІЧ також повідомив, що на місці надзвичайної ситуації працює урядова комісія, і сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з головою урядової комісії, віце-прем`єр-міністром Андрієм КЛЮЄВИМ побувають на місці трагедії.

«Я впевнений у тому, що все, що все, що зараз робиться, направлено на пом`якшення наслідків трагедії», - вважає глава уряду.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що на рахунок з надання допомоги потерпілих надходять кошти як від фізичних, так і від юридичних осіб.