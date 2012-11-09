Симоненко каже, що на виборчу кампанію комуністи скидались із зарплати

Зокрема 5 мільйонів на рахунок Центрального комітету партії передали депутати з фракції КПУ перераховуючи щомісяця 20% своєї заробітної плати. Іншу частину цієї суми перерахували члени партії у вигляді партійних внесків, та небайдужі виборці у вигляді фінансової допомоги. Про це в ефірі «5 каналу» розповів лідер КПУ Петро Симоненко.

«Ми вже відзвітували в ЦВК, і показали все те, що було складовою частиною витрат на виборчу компанію. Ми 72 мільйони гривень, ті які використовували на виборчу компанію, ми все показали », - заявив Симоненко.

«Звідки ми брали кошти? По-перше, за роки які ми готувалися до виборчої компанії ми 25 мільйонів тільки внесків зібрали. Ми єдина партія, яка за статутом збирає членські внески, і збираємо регулярно. 5 мільйонів гривень тільки члени нашої фракції віддали зі своєї заробітної плати. У нас є положення, воно прийнято, що кожен член фракції у нинішньому складі, і в майбутньому теж буде, 20% від своєї заробітної плати віддає на рахунок Центрального комітету. Всі знають прекрасно, що ми останні 2 роки проводили Всеукраїнський народний референдум по всій Україні, який передував розробці нашої програми і там збиралися кошти, ті які відкрито, було заявлено, відомості складалися, що вони йдуть на підтримку Компартії. Ми єдина партія, яка звернулася чесно до виборців - будь ласка підтримайте нас на виборах - і теж саме, через обласні комітети партії кошти надходили на рахунок Центрального комітету партії. Це все зафіксовано, і в даному випадку все перевіряється за видатками, які сьогодні представила Компартія», - заявив Симоненко.