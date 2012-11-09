Експерти не прогнозують ПР легкого життя у парламенті

Скоріш за все Партії регіонів, за рахунок мажоритарників, вдасться утворити більшість у новому парламенті, але ця більшість буде ситуативною, вважає експерт Інституту Горшеніна Володимир Застава. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Для будь-якого Президента, навіть у президентсько-парламентській республіці мати прогнозовану більшість - це дуже важливо. Цілком очевидно, що зараз, однозначно, більшості немає в жодної з сторін. Хоча більшість експертів схиляються до того, що більшість буде сформована на базі Партії регіонів. Але легко Партії регіонів не буде тому що це не стовідсоткова перемога більшість буде ситуативною. І кожне наступне голосування - це буде тест на виживання цієї більшості», - заявив експерт.