Азаров - опозиції: Хоча б рік дайте пожити спокійно

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив сьогодні журналістам на брифінгу після відвідання музею історії Києва.

«Якщо ми думаємо про майбутнє нашої країни, то тут треба забути про свої амбіції, забути про якісь конфронтації, а об'єднуватися й працювати на благо нашої країни. Найближчі вибори через 2,5 року, є час ще для конфронтації. Хоч би рік дайте Україні пожити спокійно. А через рік знову починайте. Ми вже до цього звикли. Почнеться кампанія з виборів Президента, ну через рік-півтора за великим рахунком. Отже 1,5 року передишки спокійної цілком достатньо для того, щоб консолідовано ухвалювати рішення», - сказав М.Азаров. У зв'язку з цим він зазначив, що за цей період кожен політик зможе показати своє реальне обличчя народу.

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«Він (політик – УНІАН) за єдність, тож разом працюємо, проти – ну що ж, і без них справимося», - зазначив М.Азаров.

Також він ще раз підкреслив, що Партія регіонів закликає всі політичні сили до створення широкоформатної коаліції й спільної роботи з подолання економічної кризи в Україні. На його думку, масштаб завдань, які стоять перед реформуванням економіки, вимагає консолідації, а не конфронтації. «Хтось починає лихословити: ось нібито Партія регіонів розповідала про подолання руїни. Так, руїну подолано, але Партія регіонів ніколи не розповідала, що подолано світову економічну кризу, ніколи про це не говорила», - сказав М.Азаров.