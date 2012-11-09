Яценюк: на сьогодні опозиція опікується лише одним питанням

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк у перерві засідання Київського апеляційного адміністративного суду у справі щодо встановлення підсумків голосування в одномандатному окрузі № 132.

«Ми взагалі не розглядаємо питання про внесення змін до закону», – заявив А.Яценюк. Він зазначив, що на сьогодні опозиція опікується лише одним питанням – зобов’язати Центральну виборчу комісію виконати свій обов’язок і встановити підсумки голосування в одномандатних округах на підставі протоколів дільничних виборчих комісій.

Він нагадав, що жодного остаточного рішення про проведення перевиборів ані Верховна Рада, ані ЦВК не приймали.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні А.Яценюк також заявив, що опозиція має намір у Європейському суді з прав людини вимагати встановлення справедливих результатів парламентських виборів у 5 одномандатних мажоритарних округах.

6 листопада Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня та необхідність проведення повторних виборів у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).