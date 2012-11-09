Азарова розгнівали усмішки журналістів (відео)

Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає неприпустимим викривлення історії Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під час відвідування Музею історії Києва.

"Викривляється у нас історія, уривається зв'язок поколінь, а цього не можна допустити", - підкреслив М.Азаров.

Він порівняв складну ситуацію воєнних років з нинішнім періодом економічної кризи. "Хто нам потрібен у нашому житті: ті, хто в спину стрілятиме, хто відсиджуватися буде, чи ті, хто у вирішальну хвилину підтримає? Чого ви посміхаєтеся? Не до усмішок в сьогоднішній ситуації. Посміхаємося...", - сказав М.Азаров, звертаючись до журналістів.

За словами прем'єра, для збереження історичної пам'яті про війну необхідна структуризація всіх матеріалів, переведення їх у цифровий формат.