Азаров заявив, що опозиція «кулаками» зіпсувала «спокійні вибори»

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це він сказав під час зустрічі в києві з делегацією Євросоюзу на чолі з колишнім Президентом Республіки Польща Олександром Квасневським та екс-президентом Європейського парламенту Петом Коксом. У зустрічі також взяв участь посол ЄС в Україні Ян Томбінські.

За словами М.Азарова, вибори до Верховної Ради, які пройшли 28 жовтня, є найбільш демократичними та прозорими за всю історію незалежної України.

«Ми зробили все для того, щоб ці вибори були добре організованими. І зараз можна стверджувати, що вони дійсно такими були. Вибори пройшли без жодного інциденту. Це були перші в історії України вибори, які пройшли без будь-якого ускладнення: на жодній дільниці не зареєстровано зриву голосування», - наголосив М.Азаров.

Спокійне та організоване голосування давало підстави очікувати досить швидкого підрахунку голосів. Але опозиція розгорнула інший сценарій, заявив він.

«Ми зіткнулися з відвертим силовим тиском з боку опозиціонерів у цілому ряді округів. Ну, як можна розцінювати, коли представники опозиції захоплюють приміщення виборчих дільниць, приміщення, де засідають виборчі комісії? Або коли представники «Свободи» заходять в зал, де відбувається підрахунок голосів, і починають погрожувати членам виборчих комісій? В одному окрузі Миколаївської області виборчі документи протягом доби перебували в руках народного депутата від опозиції. Де гарантії, що вони не виправлені?», - зазначив М.Азаров.

Водночас прем’єр-міністр зазначив, що згідно з українським законодавством, на встановлення та оголошення офіційних результатів виборів Центральній виборчій комісії відводиться 15 діб. Цей термін ще не минув, тож говорити про затягування підрахунку апріорі неправомірно, сказав він.

За словами М.Азарова, проблема зі встановленням результатів у п’яти округах повинна бути обов’язково врегульована згідно із законом, аж до проведення перевиборів на цих округах. «Для нас не принципово, хто там переможе. Принципово, щоб рішення та результати були законними», - додав М.Азаров.

Він наголосив, що влада готова до співпраці, але представники опозиції нагнітають нестабільність в країні. При цьому прем’єр-міністр зазначив, що, зокрема, опозиціонери намагалися створити атмосферу «майдану», але ці спроби абсолютно марні, вони не були підтримані українським народом.

«Зараз, як ніколи, нам потрібна стабільність та об’єднання всіх політичних сил. Після виборів я запропонував програму співробітництва всім політичним силам», - наголосив М.Азаров та додав, що, на жаль, поки що, крім ультиматумів, від опозиції нічого не було. Він підкреслив, що мова ультиматумів є недопустимою і не сприймається як представниками влади, так і українським народом.