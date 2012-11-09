До ЦВК привезли оригінальний протокол зі скандального округу Пилипишина

До Центральної виборчої комісії доставлено оригінальний протокол про підсумки голосування на виборах народних депутатів 28 жовтня у багатомандатному та одномандатному окрузі № 223 (Київ, Шевченківський район).

Про це УНІАН повідомили у робочій групі з прийому протоколів.

Протоколи доставили сьогодні зранку голова окружної виборчої комісії № 223 Ольга Гагаріна (фракція "БЮТ-Батьківщина"), її заступник Анастасія Примак ("Союз анархістів України) та двоє членів комісії.

За процедурою, результати голосування, внесені до паперових протоколів, повинні бути оголошені на засіданні ЦВК, яке сьогодні розпочнеться о 16.00, та звірені з результатами опрацювання електронних протоколів.

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Згідно з електронною системою "Вибори-2012", у багатомандатному окрузі Партію регіонів підтримали 13,86% виборців, "Батьківщину" – 28,98%, "УДАР" – 23,45%, КПУ – 8,46%, ВО "Свобода" – 18,67%.

В одномандатному окрузі лідирує самовисуванець Віктор Пилипишин за підтримки 27,57% виборців. При цьому він випереджає свого найближчого конкурента – представника ВО "Свобода" Юрія Левченка - лише на 0,45%, тобто на 442 голоси виборців.

Таким чином, станом на 14.05 інформаційно-аналітичною системою "Вибори-2012" опрацьовано 100% електронних протоколів з голосування у одномандатних виборчих округах.