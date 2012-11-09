Свобода просить ЦВК рахувати в окрузі Пилипишина за первинними протоколами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

У «Свободі» вважають, що «систематичне брутальне порушення виборчого законодавства з боку окружної виборчої комісії №223 зробило неможливим встановлення результатів виборів у цьому одномандатному окрузі, спираючись на підсумковий протокол самої ОВК».

«Починаючи з ранку 29 жовтня 2012 року, комісія систематично вдавалася до очевидних фальсифікацій шляхом введення неправдивих даних у сервер ЦВК (завищуючи результати провладного кандидата Віктора Пилипишина), постійно затягуючи процес, поки в цей час псували бюлетені з голосами, відданими за кандидата від опозиції Юрія Левченка, та незаконно призначивши перерахунок на дванадцяти дільницях», - наголосили у «Свободі» і додали, що за таких обставин довіряти підсумковому протоколу комісії просто неможливо.

Тому ВО «Свобода» вимагає, щоб Центрвиборчком встановив результати виборів «за первинними протоколами ДВК, які всі збережено й сьогодні голова окружної виборчої комісії передала їх до ЦВК».

При цьому у «Свободі» розуміють, що «через політичний тиск ЦВК може не наважитися піти на цей справедливий крок», тому заявляють: ««Свобода» готова сприйняти сценарій перевиборів як найменше з двох зол, піти на ці вибори та в черговий раз перемогти ставлеників влади».

У партії також наголошують: «без притягнення до кримінальної відповідальності усіх замовників, організаторів, виконавців та пособників фальсифікацій результатів волевиявлення в ОВК №223, №90 та інших окружних і дільничних виборчих комісіях про можливість проведення чесних і прозорих виборів у майбутньому не може бути й мови».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 листопада, до ЦВК доставлено оригінальний протокол про підсумки голосування на виборах народних депутатів 28 жовтня у багатомандатному та одномандатному окрузі № 223 (Київ, Шевченківський район).

Згідно з електронною системою "Вибори-2012", у багатомандатному окрузі Партію регіонів підтримали 13,86% виборців, "Батьківщину" – 28,98%, "УДАР" – 23,45%, КПУ – 8,46%, ВО "Свобода" – 18,67%.

В одномандатному окрузі лідирує самовисуванець В.Пилипишин за підтримки 27,57% виборців. При цьому він випереджає свого найближчого конкурента – представника ВО "Свобода" Юрія Левченка - лише на 0,45%, тобто на 442 голоси виборців.

Як відомо, раніше під час перерахунку голосів виявилося, що бюлетені за основного конкурента В.Пилипишина, кандидата від ВО «Свобода» Ю.Левченка були зіпсовані, визнані недійсними, і таким чином В.Пилипишин випередив суперника.