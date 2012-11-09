Азаров визначить, як українці святкуватимуть Новий рік, наступного тижня

18:16, 09 листопада 2012
Політика
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Кабінет міністрів України наступного тижня має намір визначити дати вихідних днів на новорічні свята.

Азаров обіцяє подумати про Новий рік наступного тижня

Про це заявив у ході спілкування з користувачами Facebook прем'єр-міністр Микола Азаров.

"Час уже задуматися, як святкувати Новий рік. І ми обов'язково наступного тижня ухвалимо це рішення. Як добре, що Ви мені про це нагадали", - сказав М.Азаров, відповідаючи на прохання користувача повідомити, які дні в новорічні свята будуть офіційно вихідними.

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