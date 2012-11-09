Суд не захотів скасувати переголосування в окрузі Губського

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Батьківщини”.

Зокрема, Київський адміністративний апеляційний суд відхилив позов кандидата у народні депутати від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» по округу №197 (м.Канів) Леоніда Даценка до Центральної виборчої комісії.

Кандидат від об’єднаної опозиції оскаржував рішення ЦВК від 5 листопада, згідно з яким 5 округів було визнано такими, у яких «неможливо встановити результати виборів».

На думку суддів, на чолі з головуючим Ярославом Мамчуром, Л.Даценко не навів ґрунтовних фактів щодо порушення його прав, а також таких фактів, які визначили б що ЦВК діяла неправомірно.

При цьому сам Л.Даценко, коментуючи рішення КААС, наголосив, що вважає рішення політичним і заготовленим на вулиці Банковій.

«Я вважаю, що влада спеціально не дає встановити результати виборів на 5-ти мажоритарних округах, оскільки там перемогли представники опозиції і з огляду на ситуацію у Верховній Раді, ця цифра може стати важливою», - сказав Л.Даценко.

Кандидат від «Батьківщини» також наголосив, що готовий брати участь у повторних виборах, якщо вони будуть.

«Питання не у перевиборах. Я впевнений, що за кандидатуру Даценка проголосувало б ще більше громадян. Питання в тому, що кандидат Губський і влада, знову задіють репресивну машину і знівелюють волевиявлення мешканців Канева», - сказав Л.Даценко.

Він також повідомив, що збирається оскаржувати рішення суду у Вищому адмінсуді України у дводенний термін.

Як повідомляв УНІАН, в окрузі №197 з центром у місті Канів Черкаської області за даними сайту ЦВК переміг самовисуванець, народний депутат Богдан Губський. Альтернативний підрахунок голосів Об’єднаної опозиції засвідчив перемогу висуванця ВО "Батьківщини" Леоніда Даценка. 5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати виборів в одномандатних виборчих округах №94, 132, 194, 197, 223.