Тюремники: Тимошенко не піде до суду, бо вона у стані політичного протесту

Про це УНІАН повідомили у Державній пенітенціарній службі України.

Ю.Тимошенко написала заяву на ім’я начальника Качанівської виправної колонії № 54, у якій, зокрема, йдеться про те, що вона ознайомлена з викликом до Київського районного суду Харкова для участі у судовому засіданні 13 листопада та відмовляється прибути в суд.

“Засуджена обґрунтовує свою відмову прибути на засідання суду тим, що наразі вона перебуває у стаціонарному медичному закладі та знаходиться у стані політичного протесту”, - йдеться у повідомленні.

Про відмову Ю.Тимошенко брати участь у судовому засіданні повідомлено Київський районний суд Харкова.