Тюремники: Тимошенко не піде до суду, бо вона у стані політичного протесту
18:15, 09 листопада 2012Політика
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Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відмовляється їхати на судове засідання 13 листопада у справі ЄЕСУ.
Тимошенко, начебто, так написала в заяві
Про це УНІАН повідомили у Державній пенітенціарній службі України.
Ю.Тимошенко написала заяву на ім’я начальника Качанівської виправної колонії № 54, у якій, зокрема, йдеться про те, що вона ознайомлена з викликом до Київського районного суду Харкова для участі у судовому засіданні 13 листопада та відмовляється прибути в суд.
“Засуджена обґрунтовує свою відмову прибути на засідання суду тим, що наразі вона перебуває у стаціонарному медичному закладі та знаходиться у стані політичного протесту”, - йдеться у повідомленні.
Про відмову Ю.Тимошенко брати участь у судовому засіданні повідомлено Київський районний суд Харкова.
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