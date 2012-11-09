Мітинг під ЦВК пішов на вихідні
21:03, 09 листопада 2012Політика
1210 0
Опозиція закликала людей приходити на акції протесту проти фальсифікації виборів біля ЦВК в понеділок, 12 листопада, й приводити своїх друзів і рідних.
Прийти під ЦВК просять 12 листопада
Саме 12 листопада ЦВК має оголосити остаточні результати парламентських виборів в Україні.
Про це повідомляє Gazeta.ua.
На постаменті біля пам'ятника Лесі Українки перед мітингувальниками стоять представники "Батьківщини", УДАРу та "Свободи", зокрема зокрема, кандидати в депутати по мажоритарних округах №223 і №215 Юрій Левченко та Андрій Іллєнко.
Представник партії УДАР сказав, що останні заяви Азарова щодо ситуації з виборами в Україні свідчать про те, що влада злякалася.
Після виступів людей попросили зійтися під ЦВК 12 листопада.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter