Мітинг під ЦВК пішов на вихідні

Саме 12 листопада ЦВК має оголосити остаточні результати парламентських виборів в Україні.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

На постаменті біля пам'ятника Лесі Українки перед мітингувальниками стоять представники "Батьківщини", УДАРу та "Свободи", зокрема зокрема, кандидати в депутати по мажоритарних округах №223 і №215 Юрій Левченко та Андрій Іллєнко.

Представник партії УДАР сказав, що останні заяви Азарова щодо ситуації з виборами в Україні свідчать про те, що влада злякалася.

Після виступів людей попросили зійтися під ЦВК 12 листопада.