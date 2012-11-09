ЦВК оголосила переможців ще у 42 округах (список)

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК за результатами опрацювання відповідних протоколів окружних виборчих комісій №№ 1, 4, 9 (Крим), №№ 13, 16, 17, 18 (Вінницька область), №№ 48, 49, 52 (Донецька область), №№ 70, 72 (Закарпатська область), № 75 (Запорізька область), №№ 84, 88, 89 (Івано-Франківська область), № 98 (Київська область), № 110 (Луганська область), №№ 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 (Львівська область), №№ 134,141 (Одеська область), № 148 (Полтавська область), №№ 152, 153, 154, 155, 156 (Рівненська область), № 162 (Сумська область), № 166 (Тернопільська область), №№ 168, 180 (Харківська область), № 187 (Хмельницька область), №№ 206, 207 (Чернігівська область) та № 224 (Севастополь).

Таким чином, визнані обраними Віталіна Дзоз (округ №1, Партія регіонів), Олег Парасків (округ №4, Партія регіонів), Олександр Нечаєв (округ №9, Партія регіонів), Микола Катеринчук (округ №13, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Оксана Калетник (округ №16, самовисування), Григорій Заболотний (округ № 17, самовисування), Григорій Калетник (округ № 18, самовисування), Юрій Боярський (округ №48, Партія регіонів), Денис Омельянович (округ №49, Партія регіонів), Ігор Шкіря (округ №52, Партія регіонів), Михайло Ланьо (округ № 70, Партія регіонів), Василь Петьовка (округ №72, партія "Єдиний центр").

Депутатський мандат після відповідної реєстрації отримають Сергій Кальцев (округ №75, Партія регіонів), Володимир Купчак (округ №84, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Олександр Доній (округ №88, самовисування), Василь Гладій (округ № №89, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Сергій Міщенко (округ №98, самовисування), Володимир Чуб (округ №110, Партія регіонів), Михайло Хміль (округ №115, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Ігор Васюник (округ №117, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Юрій Михальчишин (округ № 118, Всеукраїнське об’єднання "Свобода").

Крім того, визнані обраними Ірина Сех (округ №119, Всеукраїнське об’єднання "Свобода"), Роман Ілик (округ №121, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Василь Пазиняк (округ №122, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Лідія Котеляк (округ № 123, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Степан Курпіль (округ №124, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Сергій Гриневецький (округ № 134, Народна Партія), Віталій Барвіненко (округ №141, Партія регіонів), Володимир Пилипенко (округ №148, самовисування).

Рівненську область у Верховній Раді представлятимуть Олег Осуховський (округ №152, Всеукраїнське об’єднання "Свобода"), Юрій Вознюк (округ №153, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Валентин Королюк (округ №154, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Микола Сорока (округ №155, Партія регіонів), Микола Кучерук (округ №156, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина").

Депутатський мандат після відповідної реєстрації також отримають Ірина Купрейчик (округ №162, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Михайло Апостол (округ №166, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Валерій Писаренко (округ №168, Партія регіонів), Олександр Біловол (округ №180, Партія регіонів), Олег Лукашук (округ №187, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Владислав Атрошенко (округ №206, само висування), Ігор Рибаков (округ №207, самовисування) та Павло Лебедєв (округ №224, Партія регіонів).

Такі рішення затверджені на підставі протоколів відповідних окружних виборчих комісій.

Таким чином, станом на 8 листопада ЦВК визнала обраними 129 народних депутатів.

Як повідомлялося, кандидати у народні депутати з моменту визнання їх обраними народними депутатами користуються депутатською недоторканністю.