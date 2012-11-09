Азаров розповів, коли підвищать зарплати держслужбовцям
21:12, 09 листопада 2012Політика
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Наступне підвищення зарплати державним службовцям відбудеться з 1 січня 2013 року.
Азаров каже, що в повному обсязі підвищити виплати досить складно
Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спілкування з користувачами соціальної мережі Фейсбук, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
За словами прем’єра, підвищення зарплат держслужбовцям передбачено бюджетом 2013 року, однак через складну економічну ситуацію в повному обсязі цю норму виконати досить складно.
«Але це зовсім не означає, що уряд не знає і не цінує роботу державних службовців. І все, що можна, ми будемо робити для підвищення заробітної плати», - заявив М.Азаров.
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