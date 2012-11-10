Луценко бачить привід для "потужної ін’єкції оптимізму для кожного українця"

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявляє, що не може вважати успішною виборчу кампанію опозиційних сил.

Про це йдеться у його відповіді на лист журналіста Данила Яневського, повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони».

«На мою думку, вона була невідповідною і за формою, і за змістом завданню подолання правлячої мафії», - зазначив Ю.Луценко.

«Поза тим, я вчергове пишаюся нашим народом. Після помаранчевих зрад, після регіонального розбою, не зважаючи на гейзери брехні і еверести підкупу, мільйони людей ясно продемонстрували наявність національної і особистої гідності», - написав екс-міністр.

Зокрема, як констатував Ю.Луценко, «людей, які голосували за опозиційні сили Яценюка, Кличка і Тягнибока, виявилося більше, ніж віруючих у покращення життя Януковича і Симоненка разом узятих».

За словами Ю.Луценка, «цей факт має стати потужною ін’єкцією оптимізму для кожного українця, який хоче змінити стан справ у своїй країні. Відтепер ясно, що Януковича не тільки теоретично треба, але й практично можливо перемагати на президентських виборах».

При цьому екс-міністр висловив переконання, що перемога опозиції на президентських виборах 2015 року можлива лише за умови висунення єдиного кандидата від демократичних сил.

«Єдино можливий в українських реаліях переможний варіант – угода про підтримку єдиного кандидата від демократичних сил. Перевірено у 2004-му році. Має бути зроблено у 2015 році», - йдеться, зокрема, в його листі.

Разом з тим Ю.Луценко вважає, що «зараз поведінка лідерів опозиційних партій – далека від ідеалу. Схоже на те, що чотирьом лідерам все ж не вистачає загальновизнаного авторитету п’ятого елементу».

«Тому я дуже сподіваюся, що і тандем А.Яценюк-О.Турчинов, і В.Кличко, і О.Тягнибок бодай собі наодинці зізнаються, що парламентські вибори вже вкотре продемонстрували лише одного лідера загальнонаціонального масштабу, яка навіть з-за ґрат формувала опозицію режиму, керувала кампанією, а у вирішальний момент – витягнула своїм мобілізуючим словом переможні відсотки «Батьківщини», - підкреслив екс-міністр, наголосивши, що «і для перемоги України, яка лежить у напрямку європейської інтеграції, і для перемоги демократичної опозиції нам потрібна свобода Ю.Тимошенко».

«Власне, це лише формалізація того факту, що перемога демократичних сил на єдиному багатомандатному окрузі була, в першу чергу, постановою вищого народного суду, який не визнав Юлію Тимошенко винною. І якщо ми згодні, що перемога опозиції лежить в площині моральної альтернативи режимові, то з першого дня в парламенті кожен морально притомний депутат, який ішов туди боротися за свободу країни, має пам’ятати історичні слова Кеннеді: «Свобода неділима і якщо одна людина в рабстві – всі ми невільні», - написав Ю.Луценко.