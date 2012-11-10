До ЦВК «на пиво» зайшли з десяток регіоналів

Серед них Михайло Чечетов, Володимир Макеєнко, Ельбрус Тедеєв, - повідомляє Українська правда.

На запитання журналіста, з чим пов'язаний візит до ЦВК, Чечетов відповів:

"Ми гуляли по місту, день такий хороший. Бачимо – сюди пішли представники "Свободи" і ми вирішили, що хороші люди в погані місця не ходять. Дай, думаємо, і собі зайдемо, може, пива наллють. Ми на ринку побували, картоплі купили".

На запитання, чи не зайшли вони на мітинг опозиції, Чечетов відповів: "Який мітинг? Опозиція ж скасувала мітинги до наступних виборів".

За інформацією УП, ЦВК в суботу може встановити результати виборів у багатомандатному окрузі.