Святошинський райсуд Києва розгляне справу про крадіжку вкладів громадян на 40 млн грн

14 листопада 2012 року, о 9:30 Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 142) розгляне кримінальну справу за обвинуваченням посадових осіб комерційного банку банк в крадіжці вкладів громадян у розмірі 40 млн грн, повідомляє прес-центр «Форум».

На засіданні суду будуть присутні обвинувачені: завідуюча касою Галина В., директор філії банку Олександр О. і головний бухгалтер Алла Х.

Біля Святошинського районного суду м. Києва відбудеться акція ошуканих вкладників банку.

«Ми просимо людей прийти під стіни суду та підтримати ошуканих вкладників ! Тому що якщо суд винесе виправдувальний вирок групі шахраїв, то вже ніхто і ніколи не зможе бути в упевненості, що його гроші в банках не будуть викрадені», – сказав один з організаторів акції, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій Черняховський.

Організатор акції – громадянська кампанія «Форум порятунку Києва».

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Віталій Черняховський

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