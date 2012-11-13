У Раді зареєстрували законопроект про перевибори

Автором законопроекту є народний депутат від Партії регіонів Олександр Козуб.

Текст законопроекту на сайті ВР відсутній.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах – №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

"Визнати необхідність проведення повторних виборів в округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223, і звернутися до Верховної Ради України щодо прийняття нею рішення про проведення повторних виборів у цих округах", - зазначається у рішенні ЦВК.