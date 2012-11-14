У британській PR-компанії відмовляються повідомляти деталі співпраці з «Батьківщиною»

Про це він зазначив у вівторок під час телефонної розмови, повідомляє "Укрінформ".

"Я нічого не уточнюю. Інформація, яка з'явилася в мережі (йдеться про сайт nemyrialeaks.com - ред.) частково є неточною й отримана незаконним шляхом. Я не збираюся відповідати на будь-які запитання", - наголосив Н.Петі.

Для отримання всіх відповідей він рекомендував звернутися до прес-секретаря Г.Немирі Наталії Лисової, продиктувавши номер її мобільного телефону.

Напередодні ЗМІ зверталися до Н.Лисової з проханням прокоментувати появу в мережі інтернет сайту з інформацією про лобістську діяльність Г.Немирі, який відповідає за піар Юлії Тимошенко в західних ЗМІ. "Це продовження чорного піару проти опозиції й пана Немирі, зокрема. В ньому немає жодного сенсу, а тому й коментувати цього ми не будемо", - коротко відповіла Лисова.

Нагадаємо, на початку листопада, в мережі інтернет з'явився сайт nemyrialeaks.com. Зокрема, в копіях документів, викладених на ньому, міститься інформація про рахунки, якими, за твердженням авторів, чотири роки Г.Немиря оплачував зі своїх офшорів піар-послуги британської компанії Ridge Consulting. Також тут розміщено копії звіту британців про свою роботу і документів з оплати приїзду в Україну британських PR-фахівців.