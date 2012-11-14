В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи очікує Україну парламентська криза?»
15 листопада (четвер) 2012 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «ЧИ ЧЕКАЄ УКРАЇНУ ПАРЛАМЕНТСЬКА КРИЗА?»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
1. Чи загрожує новій ВР дострокове припинення повноважень?
2. Хто сформує більшість в стінах ВР?
3. Хто може стати новим спікером парламенту? (Аналіз основних претендентів)
4. Чи позначиться оновлення складу ВР на кадровому складі діючого Уряду?
Учасники круглого столу:
1. ВОЛОДИМИР ОЛІЙНИК - народний депутат України (Партія регіонів)
2. АНДРІЙ ІЛЛЄНКО - член політради ВО «Свобода»
3. ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ - заступник генерального директора Центру Разумкова
4. ОЛЕКСАНДР БРИГИНЕЦЬ - депутат Київради (БЮТ)
5. ВІКТОР МУСІЯКА - народний депутат ІІ та ІV скликань, професор права
6. ВОЛОДИМИР КУРІННИЙ - заступник голови Центрального виконкому партії «УДАР»
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