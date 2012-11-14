В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи очікує Україну парламентська криза?»

15 листопада (четвер) 2012 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «ЧИ ЧЕКАЄ УКРАЇНУ ПАРЛАМЕНТСЬКА КРИЗА?» Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна. Питання, винесені на обговорення: 1. Чи загрожує новій ВР дострокове припинення повноважень? 2. Хто сформує більшість в стінах ВР? 3. Хто може стати новим спікером парламенту? (Аналіз основних претендентів) 4. Чи позначиться оновлення складу ВР на кадровому складі діючого Уряду? Учасники круглого столу: 1. ВОЛОДИМИР ОЛІЙНИК - народний депутат України (Партія регіонів) 2. АНДРІЙ ІЛЛЄНКО - член політради ВО «Свобода» 3. ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ - заступник генерального директора Центру Разумкова 4. ОЛЕКСАНДР БРИГИНЕЦЬ - депутат Київради (БЮТ) 5. ВІКТОР МУСІЯКА - народний депутат ІІ та ІV скликань, професор права 6. ВОЛОДИМИР КУРІННИЙ - заступник голови Центрального виконкому партії «УДАР» Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 УВАГА, АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА ЗМІНИЛАСЯ!Нова адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з Михайлівського провулка)

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