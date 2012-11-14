В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи очікує Україну парламентська криза?»

10:53, 14 листопада 2012
Політика
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15 листопада (четвер) 2012 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «ЧИ ЧЕКАЄ УКРАЇНУ ПАРЛАМЕНТСЬКА КРИЗА?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

1. Чи загрожує новій ВР дострокове припинення повноважень?

2. Хто сформує більшість в стінах ВР?

3. Хто може стати новим спікером парламенту? (Аналіз основних претендентів)

4. Чи позначиться оновлення складу ВР на кадровому складі діючого Уряду?

Учасники круглого столу:

1. ВОЛОДИМИР ОЛІЙНИК - народний депутат України (Партія регіонів)

2. АНДРІЙ ІЛЛЄНКО - член політради ВО «Свобода»

3. ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ - заступник генерального директора Центру Разумкова

4. ОЛЕКСАНДР БРИГИНЕЦЬ - депутат Київради (БЮТ)

5. ВІКТОР МУСІЯКА - народний депутат ІІ та ІV скликань, професор права

6. ВОЛОДИМИР КУРІННИЙ - заступник голови Центрального виконкому партії «УДАР»

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УВАГА, АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА ЗМІНИЛАСЯ!Нова адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з Михайлівського провулка)

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