У ПР обіцяють вирішити долю перевиборів вже у вівторок

Законопроект про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України" у частині проведення повторних виборів в одномандатних виборчих округах буде ухвалено Верховною Радою України 20 листопада.

Про це повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Володимир Олійник виданню «КоммерсантЪ-Украина».

За його словами, документ ухвалять на засіданні Верховної Ради у вівторок, 20 листопада, як першочерговий. "Законопроект буде ухвалений відразу в двох читаннях. Його текст зрозумілий, і обговорювати там немає чого - це єдиний розумний вихід із ситуації, що склалася», - заявив В.Олійник.

Нагадаємо, 14 листопада на сайті Верховної Ради був оприлюднений текст законопроекту про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України" у частині проведення повторних виборів в одномандатних виборчих округах. Автор документа - народний депутат Олександр Козуб (Партія регіонів) пропонує розширити у законі перелік підстав для проведення повторних виборів, доповнивши його новим положенням: "... у разі неможливості достовірного встановлення підсумків голосування або результатів виборів". "Верховна Рада зобов'язана забезпечити реалізацію громадянами їхніх конституційних прав у випадку якщо результати виборів в округах встановити неможливо", - підкреслив депутат у пояснювальній записці до законопроекту.

Діюча норма закону передбачає лише дві підстави для ухвалення Центрвиборчкомом рішення про перевибори - якщо вибори визнані такими, що не відбулися, або якщо кандидат після свого обрання не отримав депутатський мандат. У випадку, з яким зіткнувся Центрвиборчком у п'яти мажоритарних округах - №№ 94, 132, 194, 197, 223, - йдеться про псування бюлетенів та іншої виборчої документації.

Пропонований законопроект не лише розширює перелік підстав для перевиборів, але й визначає терміни їх проведення - не пізніше ніж через 30 днів після рішення ЦВК про неможливість встановлення результатів голосування (у даному випадку таке рішення було затверджене 5 листопада).

У разі ухвалення законопроекту і набуття ним чинності, строк, коли ЦВК повинна призначити перевибори у п'яти округах, спливає 5 грудня. З урахуванням 60 днів, які необхідні на виборчу кампанію, крайній строк їх проведення припадає на початок лютого 2013 року.

Як зазначає видання, у Центральній виборчій комісії не розділяють оптимізму членів ПР щодо ухвалення законопроекту, і побоюються, що ухвалення законопроекту поставить результати виборів в округах у залежність від складу ЦВК. "Запропоновані зміни - палиця на два кінці. З одного боку, розв’язується ситуація з п'ятьма проблемними округами, з іншого - з'являється можливість визнання недійсними результатів будь-яких інших виборів. Так можна довести ситуацію до абсурду", - заявив член ЦВК Андрій Магера. За його словами, питання перевиборів в окремих округах слід врегулювати окремим законом - "Про особливості проведення повторних виборів". "Закон про вибори у цьому випадку змінювати не варто, таким чином можна вирішити проблему "чистіше", - підкреслив представник ЦВК.

У партії "Батьківщина" побоюються, що зміни до закону, ініційовані Партією регіонів, будуть направлені проти опозиції. "Необхідно уточнити, що означає: "ЦВК не змогла встановити результати виборів". Таке може бути, якщо відбулася масштабна пожежа або знищено первинну документацію! Тепер ЦВК, де більшість - від Партії регіонів, зможе не встановлювати результати виборів по всіх округах, де перемогла опозиція, доти, доки їх не влаштує результат!", - заявив народний депутат, член парламентського Комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування Сергій Підгірний ("БЮТ-Батьківщина").

Експерти вважають побоювання опозиції виправданими. "Краще, щоб пропозиція Олександра Козуба була одноразовою нормою, яка спрацює для виходу із ситуації у п'яти проблемних округах", - заявив голова Комітету виборців України Олександр Черненко.