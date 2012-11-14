Партія регіонів показала свій законопроект про перевибори

У фракції Партії регіонів законодавчо пропонують врегулювати питання проведення повторних виборів народних депутатів в одномандатних виборчих округах.

Відповідний проект Закону “Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" зареєстровано у Верховній Раді народним депутатом від Партії регіонів Олександром Козубом.

Проектом пропонується внести зміни до частини четвертої статті 15, частини п'ятої статті 16 та частини першої статті 104 Закону "Про вибори народних депутатів України".

Змінами передбачено, що повторні вибори народного депутата в одномандатному окрузі призначаються у разі неможливості достовірного встановлення підсумків голосування та результатів виборів депутатів в цьому окрузі, про що Центральна виборча комісія приймає відповідні рішення.

Повторні вибори в одномандатному окрузі призначаються не пізніш як через 30 днів від дня визнання виборів такими, що не відбулися, або прийняття Центральною виборчою комісією рішення про неможливість достовірного встановлення підсумків голосування та результатів виборів депутатів у цьому окрузі або про визнання обраної особи такою, що не набула депутатського мандата.

Повторні вибори відбуваються в останню неділю 60-денного строку з дня опублікування Центральною виборчою комісією рішення про їхнє призначення.

Виборчий процес починається з дня, наступного після дня опублікування рішення Центральної виборчої комісії про їхнє призначення.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада ЦВК звернулася до Верховної Ради щодо неможливості встановити справжнє волевиявлення виборців та відповідно встановити результати виборів у одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223.

6 листопада ВР прийняла постанову "Про звернення Центральної виборчої комісії з приводу виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223", якою Центральній виборчій комісії рекомендовано призначити відповідно до частини другої статті 104 Закону "Про вибори народних депутатів України" повторні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223 та забезпечити їхнє проведення згідно із зазначеним законом.

Водночас чинний закон про вибори народних депутатівне визначає механізму розв'язання такої проблемної ситуації.