Князевич стверджує, що хоч Аваков і в Італії, а депутатом стане

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН заявив представник ВО "Батьківщина" у Центральній виборчій комісії Руслан Князевич, коментуючи постанову ЦВК про порядок розгляду документів осіб, обраних народними депутатами в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах на виборах 28 жовтня.

"Звичайно, це не може бути підставою для відмови у реєстрації. З моменту визнання А.Авакова обраним депутатом, стосовно нього застосовується депутатська недоторканність. І, відповідно до рішення Конституційного Суду, ухваленого у 1998 році, він повинен бути зареєстрований народним депутатом України", - сказав Р.Князевич.

Представник ВО "Батьківщина" також нагадав, що згідно з частиною 3 статті 80 Конституції України народний депутат не може притягуватися до кримінальної відповідальності без згоди парламенту.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК 14 листопада своєю постановою затвердила порядок розгляду документів осіб, обраних народними депутатами в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах на виборах 28 жовтня.

Згідно з затвердженим порядком, ЦВК за певних умов може визнати особу, обрану депутатом, такою, яка не набула депутатського мандата. Зокрема, ЦВК визначила три такі підстави: неподання документів, необхідних для реєстрації депутатом; подання заяви про відмову від депутатського мандата, або виникнення інших причин та обставин, пов`язаних з припиненням громадянства України, вибуттям за межі України на постійне проживання чи з метою отримання політичного притулку, визнанням недієздатним, набранням законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину або у разі смерті.

26 січня 2012 р. прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

Після цього він виїхав до Італії.

Пізніше А.Аваков був оголошений у міжнародний розшук і був затриманий в Італії. Його захист надав суду документи, які свідчили про переслідування А.Авакова в Україні і довели, що ці переслідування відбуваються за політичними мотивами. Тому суд звільнив його з-під варти. Українська влада просила Італію про екстрадицію А.Авакова.

3 листопада голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал заявив, що колишній губернатор Харківської області А.Аваков і екс-голова Держказначейства Тетяна Слюз, оголошені в міжнародний розшук, одержують депутатську недоторканність з моменту встановлення результатів парламентських виборів і не можуть бути затримані.