Італійський суд відпустив бізнес-партнера Авакова

Про це на своїй сторінці в Facebook написав засновник АТ «Інвестор», екс-губернатор Харківської області Арсен Аваков.

Він повідомив, що 13 листопада Г.Гайовий з'явився в поліцію міста Фрозіноне й заявив, що дізнався про надану в Інтерпол заявку МВС України про його розшук і арешт.

«Гайовий заявив італійській поліції: про своє місце проживання й роботу; про сфабрикований характер кримінальної справи проти співробітників АТ «Інвестор» і проти нього зокрема; про політичну доцільність для нинішньої влади – як ключовий рушійний мотив у цій справі; про те, що не згоден зі звинуваченнями й запрошуваною екстрадицією, й готовий довести свою правоту в незалежному, об'єктивному суді», - пише А.Аваков.

За його даними, Г.Гайового було затримано, відповідно до процедури, на 48 годин до рішення у справі Апеляційним судом Риму.

«Розглянувши всі обставини справи, позицію поліції, враховуючи раніше ухвалене рішення у справі про мою екстрадицію (відмова) – Апеляційний суд Риму ухвалив рішення: не затримувати, не заарештовувати Г.Гайового й надати йому повну свободу – до розгляду справи по суті», - повідомляє А.Аваков.

Він стверджує, що Г.Гайовий вільний і нічим не обмежений. Поліція, отримавши рішення суду – оформлює відповідні документи, уточнює А.Аваков.

Як повідомляв УНІАН, Г.Гайового було оголошено в розшук у справі про незаконну передачу 700 га землі під Харковом. Цю кримінальну справу за фактом шахрайського отримання невстановленими особами земельної ділянки площею близько 700 га на території однієї із селищних рад Харківського району Харківської області було порушено влітку 2011 року. У

У червні цього року прокуратура Харківської області затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі за ч.4 ст.190 (шахрайство у великих розмірах або здійснене організованою групою), ч.3 ст.209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

За даними прокуратури, в результаті незаконного отримання земельної ділянки площею близько 700 га державі був завдано матеріального збитку в 497 млн грн.

Зараз ця справа розглядається в Київському районному суді Харкова.

14 листопада харківські ЗМІ повідомили, що Г.Гайовий, дізнавшись про те, що влада добилася оголошення його в міжнародний розшук через Інтерпол, добровільно з'явився в поліцейське управління міста Фрозіноне (Італія), заявивши про своє місцезнаходження й намір сприяти органам юстиції Італії в розгляді питання про його екстрадицію.

У Італії Г.Гайовий перебував під вартою в поліцейській дільниці міста Фрозіноне.