Міліція не має офіційної інформації про затримання в Італії бізнес-партнера Авакова

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник слідчого управління ГУ МВС України в Харківській області Зиновій Галаван.

«На сьогодні немає. Немає офіційної (офіційної інформації по затриманню Г.Гайового – УНІАН)», - сказав В.Галаван.

За його словами, щойно їм надійде офіційна інформація про затримання Г.Гайового, до компетентних органів Італії будуть направлені документи на його екстрадицію.

«Ми отримаємо інформацію, що він затриманий, – направимо туди документи на його екстрадицію. Компетентні органи Італії розглянуть, якщо ухвалять рішення видати, тоді почнеться процес екстрадиції», - зазначив З.Галаван.

Він додав, що в Україні на арешт Г.Гайового є санкція суду.

Як повідомляв УНІАН, колишнього віце-президента АТ "Інвестор" Г.Гайового було оголошено в розшук у справі про незаконну передачу 700 га землі під Харковом. Цю кримінальну справу за фактом шахрайського отримання невстановленими особами земельної ділянки площею близько 700 га на території однієї із селищних рад Харківського району Харківської області було порушено влітку 2011 року.

У червні цього року прокуратура Харківської області затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі за ч.4 ст.190 (шахрайство у великих розмірах або здійснене організованою групою), ч.3 ст.209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

За даними прокуратури, в результаті незаконного отримання земельної ділянки площею близько 700 га державі був завдано матеріального збитку в 497 млн. грн.

Зараз ця справа розглядається в Київському районному суді Харкова.

14 листопада харківські ЗМІ повідомили, що Г.Гайовий, дізнавшись про те, що харківська влада добилася оголошення його в міжнародний розшук через Інтерпол, добровільно з'явився в поліцейське управління міста Фрозіноне (Італія), заявив про своє місцезнаходження і намір сприяти органам юстиції Італії в розгляді питання про його екстрадицію.