Нова ВР планує одразу взятися за спікера

У перший день роботи Верховної Ради України VII скликання - 17 грудня - планується обрати спікера.

Про це заявив народний депутат Володимир Олійник (фракція Партії регіонів)

На тему: Експерти назвали можливих кандидатів на посаду спікера ВР

За його словами, "це питання буде остаточно визначено на засіданні робочої групи. Голосування де-юре відбудеться 17 грудня", повідомляє "Коммерсант-Украина".

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України», згідно з яким голова ВР має обиратися шляхом відкритого поіменного голосування, а не шляхом заповнення бюлетенів.

За ухвалення в цілому проголосували 247 народних депутатів із 347, зареєстрованих у сесійному залі. «За» голосували 189 депутатів із фракції Партії регіонів, 2 - від НУ-НС, 25 - від КПУ, 19 - від Народної партії та 12 позафракційних.

Закон також передбачає, що рішення ВР про відкликання спікера з посади ухвалюється шляхом відкритого поіменного голосування більшістю народних депутатів від конституційного складу парламенту.

15 листопада В.Олійник заявляв, що його партія ще не визначилася зі своєю кандидатурою на посаду голови Верховної Ради. За його словами, “рішення таке на політичному рівні не приймалося, але називаються для обговорення багато кандидатур”. Він відзначив, що в ЗМІ називають кандидатуру міністра юстиції Олександра Лавриновича - “досвідченої людини, професійного юриста, зваженої людини, яка була першим заступником голови Верховної Ради”. В.Олійник вважає, що кандидатура О.Лавриновича “могла б бути реальною на посаду спікера”.

Також він вважає, що спікером парламенту може стати голова фракції ПР Олександр Єфремов, який «постійно в залі, постійно працює з депутатами, має великий досвід».

За словами В.Олійника, у фракції Партії регіонів є багато гідних людей, які могли б претендувати на посаду голови ВР, «але питання для обговорення залишається, тому що потрібно дати для переговорів якийсь такий широкий діапазон, хоча б три кандидатури». При цьому він не уточнив, які політичні сили або групи є учасниками переговорів.

Також серед кандидатів на посаду голови ВР називають представників Партії регіонів Андрія Клюєва і Леоніда Кожару.