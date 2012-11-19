Кінах лякає «глибокою кризою»

В Україні формуються передумови повторення кризи 2008 – 2009 рр. Про це в прямому ефірі 5 каналу в ток-шоу «РесПубліка» з Анною Безулик» сказав президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах.

«Зараз формуються передумови тої глибокої кризи, яку ми вже пройшли в 2008 – 2009 рр., коли Україна за два роки втратила 27% промислового виробництва. В Європі, у світовій економіці йдуть дуже серйозні процеси зниження темпів розвитку з елементами рецесії. Україна залежить від зовнішньоекономічної кон’юнктури, половину нашої економіки формують експортери», - наголосив він.