Кінах лякає «глибокою кризою»
08:14, 19 листопада 2012Політика
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Голова Української спілки промисловців та підприємців застерігає, що Україну чекає нова криза.
Анатолій Кінах бачить передумови для кризи
В Україні формуються передумови повторення кризи 2008 – 2009 рр. Про це в прямому ефірі 5 каналу в ток-шоу «РесПубліка» з Анною Безулик» сказав президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах.
«Зараз формуються передумови тої глибокої кризи, яку ми вже пройшли в 2008 – 2009 рр., коли Україна за два роки втратила 27% промислового виробництва. В Європі, у світовій економіці йдуть дуже серйозні процеси зниження темпів розвитку з елементами рецесії. Україна залежить від зовнішньоекономічної кон’юнктури, половину нашої економіки формують експортери», - наголосив він.
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