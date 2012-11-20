Луценко - суддям: Ви обслуговуєте суд «червоних ліхтарів»

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-міністр сказав після 20-хвилинної перерви у засіданні суду.

Коментуючи рішення суду, яким йому та його захисникам було відмовлено у задоволенні всіх заявлених клопотань, Ю.Луценко сказав: «Як пояснити дії суддів Печерського, а тепер і суддів Апеляційного суду Києва? Ми маємо задавати запитання свідкам, а нам відмовляють спочатку в Печерському, а зараз і в апеляційному судах. Я думаю, що пояснити це можна одним: маленьким мозком і бажанням вислужитись перед замовниками політичної розправи… Ви обслуговуєте суд «червоних ліхтарів». Ви повії по завданню і по закону».

Він зазначив, що за цим судовим процесом стежить місія США і Європи.

Знову звертаючись до суддів, Ю.Луценко наголосив: «Ваше бажання далі вміщуватися на теплі крісла віддаляє українську європейську перспективу… Саме ви запихаєте туди країну, звідки вона намагається вибратися».

«А тепер, шановні судді, продемонструйте нам, на що ви ще здатні в ламанні моралі і права», - додав він.

Після цих слів суд продовжив досліджувати матеріали скарги.

Присутні у залі народні депутати включили пісню «Я піду в далекі гори, на широкі полонини».