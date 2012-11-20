МЗС пояснило, чому ЄС зволікає з самітом

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин сказав, що дата саміту Україна – ЄС буде визначена пізніше.

«Саміт – це великий захід, він потребує серйозної підготовки, тому ми з датою визначимося пізніше, але у нас немає жодних сумнівів в тому, що саміт відбудеться», - сказав О.Волошин. Він зазначив, що ніхто і ніколи в Європейському Союзі не казав, що не буде саміту, оскільки це механізм діалогу, від якого ніхто не відмовляється.

О.Волошин зазначив, що на сьогоднішній день проведення саміту недоцільне. Він нагадав, що європейська сторона хоче провести саміт після повноцінного формування законодавчого органу влади.

«В інформаційному просторі обговорюються і можливі зміни уряду, все що завгодно, тобто в цих умовах проводити саміт - недоцільно», - сказав О.Волошин.

За його словами, коли за найбільш оптимістичним сценарієм будуть вирішені всі ці питання, в Європі вже будуть різдвяні свята, і ніякі заходи вже проводитися не будуть. Потім, за словами О.Волошина, в Україні почнуться новорічні, різдвяні свята, і тому в цей час проведення саміту неможливе.