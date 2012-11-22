За неузгоджену історію України Табачник каратиме

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції, коментуючи ситуацію, що в деяких областях такі розділи історії України, як Голодомор 1932-1933 років та діяльність Української повстанської армії, викладаються не за програмою Міносвіти.

"Навчатися діти в державних і недержавних середніх загальноосвітніх закладах мають право лише за тими підручниками і посібниками, які відповідно пройшли педагогічну, психологічну та фахову експертизу Міністерства освіти і Національної академії педагогічних наук. Все інше - грубе, кричуще порушення закону", - сказав Д.Табачник.

Він додав, що кожна людина може читати будь-які книги, а в школі учні повинні навчатися за затвердженими Міносвіти підручниками.

“Для тих, хто намагається калічити дітей навколо своїх політичних забаганок, то повинні розуміти і батьки, і місцеві органи влади, що буде перевіряти їх навчальна інспекція відповідно до плану”, - підкреслив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня голова Львівської обласної ради Олег Панькевич дав доручення профільним комісіям обласної ради розглянути питання щодо виділення коштів на придбання для шкіл Львівщини посібників "Вступ до історії України" Андрія Закалюка та "Історія України" під редакцією Андрія Козицького та подати відповідні пропозиції при уточненні бюджету на 2012 рік та формуванні бюджету на наступний рік.

Зокрема, приводом до цього стала заява депутата Ярослава Кравченка на сесії Львівської обласної ради, в якій він закликав „не допустити вивчення в школах Львівщини спотвореної історії, з якої Міносвіти викинуло важливі події XX століття, які стосуються Голодомору, національно-визвольних змагань УНР та Холодного Яру, створення ЗУНР, патріотичного опору УПА, Помаранчевої революції”.

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Довідка УНІАН. Цього року у Львові було видано два навчальні посібники: "Вступ до історії України" авторства А.Закалюка у видавництві "Астролябія" та "Історія України" для учнів 10–11 класів групи львівських істориків під ред. А.Козицького у видавництві "Піраміда". Львівська міська рада рішенням сесії від 11 жовтня ухвалила виділити кошти на закупівлю посібників для усіх шкіл міста.

У серпні в Управлінні освіти Львівської міської ради повідомили, що управління придбає 2 тис. примірників посібника, який вчителі історії у львівських школах зможуть використовувати як додаткове джерело.