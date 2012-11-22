Симоненко пояснив, як створить фракцію в парламенті
Компартія буде працювати як фракція в 7-му скликанні Верховної Ради.
Про це заявив лідер комуністів Петро Симоненко, передає його прес-служба.
За словами політика, заяви про те, що комуністи не зможуть сформувати фракцію в новому скликанні парламенту, оскільки, за законом про вибори, фракцію може сформувати політсила, яка провела хоча б одного мажоритарника, не зовсім правильні.
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"Я нагадаю, що Верховна Рада прийняла зміни до регламенту парламенту, згідно з яким фракції можуть бути сформовані з політичних сил, кандидатів, які пройшли по мажоритарних округах, і самовисуванців, які виявили бажання увійти в ту чи іншу політичну силу", - цитує Українська правда.
Симоненко додав, що в будь-якому випадку у комуністів буде 32 народних депутати, які будуть працювати згідно з програмою партії.
"Ми ні в кого не будемо питати - фракція ми чи ні. У нас є 32 депутати, і це дає мені підставу стверджувати, що комуністи будуть працювати в парламенті на виконання обіцянок своїм виборцям", - підсумував він.