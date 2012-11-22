Фігуристка Оксана Баюл вимагає мільйон від американського агентства

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, у позові стверджується, що агентство скористалося незнанням О.Баюл, якій на той час було 16 років, англійської мови і склало контракт у такому вигляді, що його умови згодом дозволяли компанії не виплачувати спортсменці сотні тисяч доларів.

У документі наголошується, що фігуристка не знала про нібито неправомірні дії "Уїльям Моріс" до 2011 року, коли її новий фінансовий директор не вирішив перевірити її відносини з агентством.

У судовому позові, зокрема, наголошується, що "Уїльям Моріс" не виплатило 35-річній О.Баюл 150 тис. доларів за рекламу ювелірних прикрас і 100 тис. доларів за участь у рекламі листівок і канцелярських товарів. Крім того, їй ще нібито належать гонорари за зйомку в кількох фільмах і за публікацію книг.

У позові фігуристка просить суд зобов'язати агентство виплатити їй не менш як 1 млн доларів.

На зимових іграх в норвезькому Ліллехаммері 1994 року О.Баюл, яка виступала в одиночному розряді, завоювала олімпійське "золото". Практично одразу після цього вона залишила любительський спорт і переїхала до США, де тренувала і брала участь у льодових шоу. Крім того, О.Баюл запустила власну лінію одягу для фігуристів і створила колекцію ювелірних прикрас.