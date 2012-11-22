Луценко програв апеляцію

Колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила без змін вирок екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку, засудженому до 2 років ув’язнення у кримінальній справі про організацію стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка - Валентином Давиденком.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний текст ухвали оголосив головуючий у судовому процесі суддя Олег Присяжнюк.

Таким чином, Апеляційний суд залишив без задоволення скаргу Ю.Луценка на вирок Печерського райсуду Києва.

Також без задоволення залишено скарги колишніх співробітників карного розшуку Володимира Тарасенка та Олега Павленова.

«Колегія суддів Апеляційного суду ухвалила вирок Печерського суду Києва залишити без змін. Повний текст ухвали буде оголошено 29 листопада о 10.00», – зазначається у резолятивний частині ухвали суду.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2012 року Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти В.Ющенка.

Крім того, суд засудив інших обвинувачених у цій справі, колишніх співробітників МВС В.Тарасенка і О.Павленова до виплати 8,5 тис. грн штрафу.