Луценко: параліч волі нації - в минулому

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму останньому слові на засіданні Апеляційного суду Києва.

На початку свого виступу Ю.Луценко привітав українців з черговою річницею Помаранчевої революції.

«Сьогодні, після виборів, мені приємно, що, попри упадницькі настрої політичних дальтоників та плач професійних песимістів, параліч волі нації – в минулому. Від Львова до Первомайська люди останнім часом ясно продемонстрували відновлення віри в об’єднані зусилля проти зла», - сказав Ю.Луценко.

На думку екс-міністра, всі, хто пророкував українському загалу черговий багатолітній «відступ в себе», - помилилися. «Виявилося, що суспільство одужало швидше, ніж заряджена песимізмом еліта, у тому числі – політична», – сказав він.

На цю тему: Луценко на суд одягнув помаранчеву стрічку

За словами Ю.Луценка, ці світоглядні зрушення до готовності українців особисто захищати свою людську і національну гідність, звичайно, сильніше проявилися в тих частинах держави, де було закладено «більше дріжджів свободи Помаранчевого Майдану». «І це додає енергії всім тим, хто причетний до історичних подій 2004 року», - додав він.

Оцінюючи в цілому результати виборів до Верховної Ради, Ю.Луценко зазначив, що для нього очевидною є загальнонаціональна морально-політична перемога демократичних виборців над владним режимом.