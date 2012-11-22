«УДАР» вимагає відставки уряду і керівництва НБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер «УДАРу» Віталій Кличко сьогодні на прес-конференції.

«Ми вимагаємо відставки уряду і керівництва Національного банку України», - заявив він.

За словами В.Кличка, замість того, аби захищати дітей, пенсіонерів, керівники цих органів викидають десятки і сотні мільйонів на бази відпочинку та їх облаштування.

В.Кличко заявив, що таку ініціативу про відставку підтримають всі опозиційні фракції і також багато мажоритарників.

Він зауважив, що це також момент істини для комуністів.

За словами В.Кличка, аби підтвердити на практиці свою передвиборчу риторику, фракція КПУ також мала б проголосувати за цю пропозицію.