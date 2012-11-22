«УДАР» вимагає відставки уряду і керівництва НБУ
15:29, 22 листопада 2012Політика
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Партія «УДАР» вимагає відставки уряду і керівництва Національного банку України.
Кличко каже, що інінціативу підтримують усі опозиційні сили
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер «УДАРу» Віталій Кличко сьогодні на прес-конференції.
«Ми вимагаємо відставки уряду і керівництва Національного банку України», - заявив він.
За словами В.Кличка, замість того, аби захищати дітей, пенсіонерів, керівники цих органів викидають десятки і сотні мільйонів на бази відпочинку та їх облаштування.
В.Кличко заявив, що таку ініціативу про відставку підтримають всі опозиційні фракції і також багато мажоритарників.
Він зауважив, що це також момент істини для комуністів.
За словами В.Кличка, аби підтвердити на практиці свою передвиборчу риторику, фракція КПУ також мала б проголосувати за цю пропозицію.
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