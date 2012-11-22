Луценка повернули в колонію
15:55, 22 листопада 2012Політика
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Після оголошення ухвали Апеляційного суду Луценка відвезли до колонії.
Луценко - уже в колонії
Після оголошення ухвали Апеляційного суду Києва, який залишив без змін вирок у справі про організацію незаконного стеження екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка було етаповано до Менської колонії.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона».
«Відразу після закінчення суду його відвезли в колонію. 100 відсотків він уже там», - зазначили в прес-службі.
Як відомо, з 20 листопада під час засідання Апеляційного суду Ю.Луценко утримувався у Київському СІЗО.
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