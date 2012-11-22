Луценко не знає, куди відвезуть його після суду
12:54, 22 листопада 2012Політика
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Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не знає, куди відвезуть його після засідання Апеляційного суду Києва: до колонії чи СІЗО.
Юрій Луценко: яка різниця куди, якщо не додому...
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після завершення сьогоднішнього судового засідання.
«Минулого разу в такій самій ситуації мене залишили у СІЗО на кілька днів і відвезли вже після зачитування повного висновку. Теоретично можуть етапувати і до Менської колонії, хоча яка різниця – тут головне, що не додому», - сказав Ю.Луценко.
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