Луценко не знає, куди відвезуть його після суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після завершення сьогоднішнього судового засідання.

«Минулого разу в такій самій ситуації мене залишили у СІЗО на кілька днів і відвезли вже після зачитування повного висновку. Теоретично можуть етапувати і до Менської колонії, хоча яка різниця – тут головне, що не додому», - сказав Ю.Луценко.