Кличко заявляє, що не дозволить «депутатам-піаністам» голосувати за колег

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, однією із ключових вимог його партії перед початком роботи нової Верховної Ради є особисте голосування кожного народного депутата.

Як сказав В.Кличко, «УДАР» не дозволить «депутатам-піаністам» голосувати одразу за декількох відсутніх у парламенті колег.

За словами В.Кличка, партія також буде наполягати на запровадженні у ВР нової системи голосування, яка дозволить голосувати лише шляхом фіксації відбитку пальця.

Він додав, що без виконання вимоги особистого голосування у Раді представники «УДАРу» не бачать можливості для подальшої роботи групи з підготовки першої сесії.

В.Кличко запевнив, що депутати від «УДАРу» готові на власному прикладі продемонструвати необхідність особистого голосування.

Він заявив, що усі депутати від його партії голосуватимуть виключно особисто, а картки тих членів парламенту від «УДАРу», які з об’єктивних причин будуть відсутні на тому чи іншому засіданні, голосувати не будуть.