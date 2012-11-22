Яценюк зрозумів, що ПР не збирається міняти функції Чечетова

Про це УНІАН повідомили у прес-служби партії "Фронт змін".

Так, коментуючи відповідну заяву голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, А.Яценюк заявив, що представники влади «свідомо вводять в оману громадян України, заявляючи про начебто технічну неготовність парламенту до запровадження системи особистого голосування народних депутатів».

За словами А.Яценюка, розробка і монтування оновленої системи голосування відбувалася ще за його розпорядженням як голови парламенту. Вона отримала всі необхідні сертифікати та експертизи і повністю забезпечує виконання вимог Конституції щодо виключно особистого голосування кожного народного депутата.

«Пан Єфремов добре знає, що для введення в дію оновленої системи особистого голосування достатньо політичної волі парламенту. Жодних технічних перепон тут не існує», - наголосив А.Яценюк.

«Такі заяви представників влади можуть свідчити лише про одне – влада не збирається відмовлятися від практики «кнопкодавства» в новому парламенті і готує грунт для знищення вже готової до роботи системи особистого голосування», - сказав голова Ради Об’єднаної опозиції.

Врешті-решт, питання особистого голосування не є виключно питанням функціонування системи «Рада», зазначив А.Яценюк. «Особисте голосування в парламенті можна забезпечити й іншими способами – голосуванням бюлетенями, підняттям рук тощо. Виконання прямої вимоги Конституції – це питання політичної волі. А якраз політична воля наших опонентів полягає в тому, щоб не допустити особистого голосування та і надалі керувати парламентом помахом руки Чечетова», - переконаний він.

За словами А.Яценюка, забезпечення особистого голосування народних депутатів є принциповою вимогою опозиції для початку роботи нового складу парламенту.

«Без виконання цієї конституційної вимоги нова Верховна Рада працювати не буде», - заявив він.