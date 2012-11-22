Опозиція вимагає від Януковича «діяти, поки не стало запізно»

Про це йдеться в заяві прес-служби партії «Батьківщина», переданій УНІАН.

«У зв‘язку з некоректним висвітленням підходів Об‘єднаної опозиції щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС вважаємо за необхідне ще раз підкреслити, що підхід проєвропейської опозиції у цьому питанні відповідає національним інтересами України та співпадає з позицією Європейського Союзу», - зазначається в заяві.

В прес-службі партії нагадують, що 5 березня 2012 року газета "International Herald Tribune" опублікувала статтю про Україну міністрів закордонних справ Швеції, Великої Британії, Чехії, Польщі та Німеччини, в якій міністри чітко заявили, що «подальший прогрес щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а саме підписання та ратифікація, насправді, блокується діями української сторони». Вони також написали, що «розвиток подій в Україні впродовж останніх двох років змушує поставити під сумнів наміри Києва щодо дотримання фундаментальних цінностей, які є основою Угоди та наших відносин у широкому контексті” та нагадали про політично-вмотивоване переслідування лідерів опозиції, що є «несумісним з європейським вибором України”.

А 25 вересня Держсекретар США Гілларі Клінтон та Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кертін Ештон заявили, що відносини ЄС та США з Україною «зможуть насправді рухатися вперед тільки після того, як в країні буде покладено край вибірковому переслідуванню та будуть проведені вільні та чесні вибори», зазначили в «Батьківщині».

В партії констатують, що на сьогодні жодна з цих умов не була виконана, про що Г.Клінтон та К.Ештон зробили відповідні заяви.

Також нещодавно Посол ЄС в Україні Ян Томбінскі наголосив, що підписання Угоди про асоціацію було «призупинене через питання, пов‘язані з вибірковим правосуддям, зокрема зі справами Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, із незавершенням судової реформи та з нашими сумнівами щодо минулих виборів».

Таким чином, роблять висновок у «Батьківшині», на сьогодні єдиною перешкодою для європейської перспективи України «є режим Януковича, який на словах оголошує європейську інтеграцію пріоритетом для нашої держави, а в дійсності робить протилежне».

«На сьогоднішній момент Угоду про асоціацію було "ув’язнено", а ключ знаходиться в руках керівництва країни”. Тому звертаємося до Президента Януковича та його уряду з вимогою діяти, поки не стало запізно», - наголошують в «Батьківщині».

Як повідомлялося, сьогодні деякі ЗМІ поширили інформацію, що опозиція має намір просити Європу не підписувати Угоду про асоціацію з Україною до повного виконання всіх вимог ЄС, що може дійсно перешкодити підписанню.

Так, газета «Комерсант-Україна» написала, що у дипломатичну боротьбу за повне виконання всіх вимог Євросоюзу для підписання Угоди про асоціацію включилася опозиція.

Видання пише, що низка європейських політиків, які зустрічалися з Ю.Тимошенко, заявили, що вона знову переконує їх тимчасово відмовитися від асоціації з Україною.

Високопоставлений співрозмовник видання в Брюсселі відзначив, що заперечення опозиційних лідерів здатні створити непереборну перешкоду для підписання Угоди про асоціацію.

"Ми категорично не згодні з такою риторикою опозиції, вона шкодить процесу й дуже заважає нам досягти консенсусу щодо підписання договору (між країнами-членами ЄС). Щоб зробити це в нинішніх непростих умовах, нам потрібна підтримка всіх ваших політичних сил, крім хіба що комуністів», - відзначив співрозмовник.

"Невже вони (опозиція) не розуміють, що час грає проти України? Через п'ять років цей договір буде дуже складно підписати", - додав співрозмовник.

На запитання видання про те, чи готовий Брюссель іти на компроміс щодо низки вимог, посол Ян Томбінські відповів: "Політика - це не точна наука. Неможливо створити чіткий список критеріїв, які потім можна буде перерахувати - що виконано, а що ні".