Азаров каже, що знайде компроміс у переговорах із СОТ

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив сьогодні, під час зустрічі з представниками Федерації роботодавців України.

«Ми зараз ведемо конкретні переговори і намагаємося знайти компромісні рішення. І я думаю, що ми цього досягнемо», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що переговори про приєднання України до СОТ тривали 16 років, у різні роки різні уряди погоджували «не найкращі» умови приєднання до секторальних угод, у результаті приєднання відбулося «загалом на недостатньо вигідних для нашої держави умовах».

Саме тому, відзначив прем'єр, Україна ініціювала перегляд великої кількості позицій з приєднанню до СОТ.

Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть упродовж іще 3-х років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.