На Майдані - сутичка з «Беркутом»

19:57, 22 листопада 2012
Політика
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Під час акції присвяченій річниці Помаранчевої революції на Майдані Незалежності відбулася сутичка активістів з міліцією.

Активісти зібрали намет, який не сподобався

Про це повідомляє "Українська правда".

Активісти зібрали намет біля Головпоштамту і спробували перенести його до Монументу незалежності.

Близько 100 бійців спецпідрозділу "Беркут" перекрили їм дорогу. Після чого почалась сутичка. Активісти намагалися прорвати міліцейський кордон.

На місце сутички підігнали міліцейський автобус і автозак.

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