На Майдані - сутичка з «Беркутом»
19:57, 22 листопада 2012Політика
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Під час акції присвяченій річниці Помаранчевої революції на Майдані Незалежності відбулася сутичка активістів з міліцією.
Активісти зібрали намет, який не сподобався "Беркуту", скрін-шот з онлайн трансляції
Про це повідомляє "Українська правда".
Активісти зібрали намет біля Головпоштамту і спробували перенести його до Монументу незалежності.
Близько 100 бійців спецпідрозділу "Беркут" перекрили їм дорогу. Після чого почалась сутичка. Активісти намагалися прорвати міліцейський кордон.
На місце сутички підігнали міліцейський автобус і автозак.
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