На Майдані - сутичка з «Беркутом»

Під час акції присвяченій річниці Помаранчевої революції на Майдані Незалежності відбулася сутичка активістів з міліцією.

Про це повідомляє "Українська правда". Активісти зібрали намет біля Головпоштамту і спробували перенести його до Монументу незалежності. Близько 100 бійців спецпідрозділу "Беркут" перекрили їм дорогу. Після чого почалась сутичка. Активісти намагалися прорвати міліцейський кордон. На місце сутички підігнали міліцейський автобус і автозак.

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