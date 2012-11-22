МЗС каже, що інформація про українку в гаремі у Косово не підтвердилась
Попередня перевірка не підтвердила інформацію українки про те, що її насильно утримували в гаремі в Косово.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
Зокрема, йдеться в повідомленні МЗС, за результатами проведеної посольствами України в Сербії та Македонії попередньої перевірки, на даний момент зазначений випадок компетентними органами цих країн не підтверджується.
Водночас дипустанови України продовжують здійснювати заходи щодо подальшої перевірки цієї інформації, запевнили в міністерстві.
Як повідомлялося, українка обвинуватила прем'єр-міністра Косова Хашима Тачі у володінні гаремом і рабами.
Жінка стверджує, що їй вдалося втекти з цього гарему. Вона побажала залишитися неназваною і в інтерв'ю балканським газетам фігурує як Н.М. Інформацію про неї поширило Македонське інформаційне агентство MINA.
За словами українки, в гаремі 52 рабині обслуговують не лише самого прем'єра, а й інших політиків і бізнесменів. Гарем розташований у підвалі великого будинку на перехресті вулиць Shaip Spahija і Bedri Shala.